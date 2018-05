Mariage du prince Harry et Meghan Markle: Duc et duchesse, leurs titres annoncés

C'est ce samedi 19 mai 2018 que l'ex-actrice américaine Meghan Markle devient altesse royale de la couronne d'Angleterre. Au matin du mariage du prince Harry et de sa fiancée, les palais de Buckingham et de Kensington ont mis fin au suspense en communiquant les titres octroyés par Elizabeth II à son petit-fils adoré et, du fait de leur union, à l'élue de son coeur.

"La reine a aujourd'hui eu le plaisir de conférer un duché au prince Henry de Galles. Ses titres seront duc de Sussex, comte de Dumbarton et baron Kilkeel. Le prince Harry devient ainsi Son Altesse Royale le duc de Sussex et Mademoiselle Meghan Markle, de par le mariage, deviendra Son Altesse Royale la duchesse de Sussex", dit le court communiqué publié peu après 8 heures (9h, heure française).

Cette annonce ne sera pas une grande surprise pour tous ceux qui ont suivi avec attention le feuilleton concernant ce sujet, car le duché de Sussex, en désuétude depuis la mort de son seul précédent titulaire en 1843, était le favori des pronostics. Le seul duc de Sussex ayant existé, le prince Augustus Frederick, sixième fils du roi George III, fut marié deux fois, mais aucune de ces deux unions ne fut jugée légitime par son père. Meghan Markle sera donc la première femme à porter le titre de duchesse de Sussex.

Quant au titre de comte de Dumbarton, qui vaut en Ecosse, c'est également une rareté : créé en 1675, il s'était éteint en 1749 à la disparition de son second titulaire.

Si la monarque britannique, qui a donné son consentement officiel au mariage, avait décidé de ne pas conférer de titre particulier au prince Harry, il aurait continuer à évoluer avec la titulature de Son Altesse Royale le prince Henry de Galles et Meghan aurait alors été désignée comme Son Altesse Royale la princesse Henry de Galles. Elizabeth II avait créé en avril 2011 le titre de duc et duchesse de Cambridge à l'occasion du mariage du prince William et de Kate Middleton, qui portent également ceux de comte et comtesse de Strathearn (Ecosse) et baron et baronne Carrickfergus (Irlande du Nord).