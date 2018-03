Mariage du prince Harry et Meghan Markle : Elizabeth II valide avec tendresse

Baptisée et reçue dans l'église anglicane, adoubée et adoptée plus que jamais officiellement par la reine Elizabeth II puisqu'elle a été conviée à célébrer le Commonwealth Day à ses côtés, sa vie de jeune fille enterrée et sa robe de mariée sélectionnée, Meghan Markle n'avait plus besoin que d'une chose pour que son mariage avec le prince Harry s'organise sous les meilleurs auspices : l'approbation suprême.

A deux mois du jour J, le 1 mai 2018 à Windsor, elle est venue : la souveraine britannique a en effet donné son assentiment formel à l'union de son petit-fils et de l'ex-actrice américaine, ainsi que le révèle une lettre adressée au Privy Council, le "très honorable Conseil privé de Sa Majesté", l'organe légalement chargé de conseiller le monarque du Royaume-Uni.

En vertu des règles en vigueur édictées dans l'acte régissant la succession au trône (Succession to the Crown Act 2013), les six premiers membres sur la liste - dont Harry, actuellement en cinquième position après son père le prince Charles, son frère le prince William et les deux enfants de celui-ci, George et Charlotte - se doivent d'obtenir cette accord formel.

C'est avec, en prime, une bonne dose d'affection matriarcale qu'Elizabeth II a formulé son approbation : "Je donne mon consentement à la contraction d'un mariage entre mon petit-fils adoré ["My Most Dearly Beloved Grandson", dans le texte], le prince Harry Charles Albert David de Galles, et Rachel Meghan Markle", déclare-t-elle. Si le signe de l'affection profonde qui lie la vénérable nonagénaire et son petit-fils bien-aimé, très complices, transparaît de manière éclatante, aucune intention particulière n'accompagne la mention de sa fiancée. A contrario, la duchesse Catherine de Cambridge avait eu droit à la formule "notre loyale et appréciée Kate Middleton", dans le même document qui avait précédé en 2011 son mariage avec le prince William.