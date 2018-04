Mariage du prince Harry et Meghan Markle : Leur wishlist pour les cadeaux...

C'est de nos jours une constante dans les mariages royaux : plutôt que des cadeaux, faites des dons. Alors qu'ils attendent 600 invités à leurs noces le 19 mai 2018 à Windsor, dont 200 également conviés à la réception donnée dans la soirée par le prince Charles à Frogmore House, ainsi que 1 200 personnes du public qui auront le privilège d'être aux premières loges aux abords de l'église Saint George, le prince Harry et Meghan Markle ont sans doute ôté une grosse épine du pied de la plupart en communiquant leurs voeux en guise de cadeaux de mariage.

"Le prince Harry et Mme Meghan Markle sont incroyablement reconnaissants pour la bienveillance dont ils ont fait l'objet depuis l'annonce de leurs fiançailles et ont envie qu'autant de personnes que possible puissent bénéficier de cette bonté d'âme. Le couple a donc demandé à quiconque pourrait vouloir marquer l'occasion de leur mariage d'envisager de faire un don à une association, plutôt que d'envoyer un cadeau", a annoncé le palais de Kensington, joignant un lien vers la page Internet du site de la famille royale dédiée, qui regroupe les sept organisations sélectionnées par le couple et décrit leur activité.

Fait notable que souligne le communiqué du palais, quelques semaines après l'intronisation de Meghan au sein de la Fondation royale qui chapeaute les engagements philanthropiques de William, Kate et Harry, le prince et sa compagne ont choisi spécifiquement des associations avec lesquelles ils n'entretiennent pas de lien formel. "La plupart d'entre elles sont de petites associations et le couple est ravi de pouvoir faire connaître et mettre en lumière leur travail", lit-on en découvrant la liste des ces organismes qui oeuvrent dans des domaines variés, tous très importants aux yeux d'Harry et Meghan : le sport comme facteur du progrès social, les droits des femmes, la préservation des espèces animales, la protection de l'environnement, les sans-abri, la lutte contre le VIH et les forces armées. Le mariage du prince William et de Kate Middleton, en 2011, avait donné lieu à plus d'un million de livres de dons, répartis entre 26 associations.

On trouve ainsi : CHIVA (Children's HIV Association), qui vient en aide à des enfants atteints du VIH et à leurs familles ; Crisis, qui assiste les SDF pour leur construire une nouvelle vie ; la Fondation Myna Mahila, qui épaule les femmes des bidonvilles de Mumbai ; Scotty's Little Soldiers, qui intervient auprès des enfants orphelins de parents militaires tués en exercice ; StreetGames, qui crée chez les jeunes des spirales positives par le sport ; Surfers against Sewage, dédiée à la protection des océans ; et enfin The Wilderness Foundation UK, qui prône les vertus de la nature pour développer les qualités morales de jeunes en difficulté et promeut l'emploi rural.

Il n'y a qu'à faire son choix... et sortir le carnet de chèques.