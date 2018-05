Mariage du prince Harry : Ses ex Chelsy Davy et Cressida Bonas y étaient !

La liste des invités, dans le cadre des préparatifs d'un mariage, est toujours un dossier sensible, mais dans le cas du prince Harry et de Meghan Markle, certains points ont pu être particulièrement épineux... C'est en tout cas ce qu'on imagine en découvrant que les deux principales ex du marié étaient conviées à Windsor, samedi 19 mai 2018 !

Le couple Clooney, le couple Beckham, James Blunt et sa femme Sofia, Serena Williams et son chéri Alexis, Sir Elton John et David Furnish... Le cortège des arrivées à la chapelle St George, après 10 heures (11 heures, heure française), a offert un superbe défilé de stars, qu'on doit en particulier aux amitiés que Miss Markle, désormais duchesse de Sussex, a nouées dans le showbiz grâce à son rôle dans la série à succès Suits. Entre stars hollywoodiennes et stars de la famille royale, ce sont aussi des stars de la presse du coeur qu'on a vu débarquer dans le Berkshire : le prince Harry avait en effet convié Chelsy Davy, avec qui il avait vécu sa plus grande histoire d'amour entre 2004 et 2010 (une relation électrique, très passionnée et en dents de scie), et Cressida Bonas, dont il fut très épris entre 2012 et 2014. Après leur rupture, un peu tumultueuse et pas sans lien avec les réticences de la jeune femme vis-à-vis de l'exposition médiatique qu'implique nécessairement une love story royale, le retour au célibat du fils cadet du prince Charles avait été très pesant...

Faudrait pas pousser le bouchon...

Preuve par l'image qu'Harry et ses deux ex-compagnes sont demeurés en bons termes, Chelsy, pulpeuse dans une robe bleu marine griffée Alaia, et Cressida, resplendissante dans une robe multicolore de la marque Eponine London, sont arrivées à quelques minutes d'intervalle, chacune avec un groupe d'amis, et semblaient parfaitement heureuses d'être présentes, sémillantes et enjouées.

Chelsy Davy s'était dispensée de la présence de son chéri actuel, un certain James Marshall qu'on pouvait la voir embrasser à pleine bouche dans les rues de Londres quelques jours auparavant, comme vous pouvez l'observer dans notre galerie photo.

Malgré les sourires, tout n'est peut-être pas tout rose, car il semblerait que ni Chelsy ni Cressida ne soient conviées à la réception du mariage, offerte par le prince Charles à seulement 200 personnes, à partir de 19h à Frogmore House. Miss Davy, en particulier, aurait été "choquée" d'être ainsi snobée : "Chelsy, c'est la reine des fêtes qui durent toute la nuit. Elle est déjantée et il n'y a pas une réception qui soit au top sans elle, alors ses amis sont surpris qu'elle n'ait pas été invitée. Chelsy est surprise aussi, choquée à vrai dire, et un petit peu blessée", révélait récemment la très bien renseignée Charlotte Griffiths dans sa chronique dominicale pour le Daily Mail.

OK pour la cérémonie, pas OK pour la fête... Harry et Meghan, qui n'avait elle aucun de ses ex dans l'assistance, auraient-ils coupé la poire en deux ?