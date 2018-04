Mariage du prince Harry : William annoncé témoin... avec une photo casserole

Il reste désormais à espérer que le prince William sera en plus grande forme le 19 mai prochain que lors des célébrations de l'ANZAC Day, mercredi 25 avril : fatigué suite à la naissance de son troisième enfant deux jours plus tôt, le duc de Cambridge avait en effet piqué du nez en pleine messe en l'abbaye de Westminster, au côté de Meghan Markle et du prince Harry.

Le palais de Kensington n'a en revanche pas (encore) confirmé que le prince George de Cambridge, 4 ans, et la princesse Charlotte de Cambridge, qui aura 3 ans le 2 mai, joueraient eux aussi un rôle au mariage de leur oncle Harry. L'an dernier, le 20 mai 2017, les enfants de Kate et William faisaient partie des petits pages (page boys) et des jeunes demoiselles d'honneur (flower girls) lors de celui de Pippa Middleton et le public s'attend à ce que soit à nouveau le cas.

Du côté du ou des témoin(s) de la mariée, aucune communication officielle non plus. Les regards sont d'ores et déjà braqués sur les amies intimes de Meghan Markle, à l'instar de la styliste Jessica Mulroney, qui l'a assistée dans le choix de sa robe de mariée, et de l'actrice Priyanka Chopra. Cette dernière fait partie des rares personnalités – comme Victoria Beckham – qui ont publiquement confirmé leur venue au mariage. L'actrice de Quantico a livré le 25 avril cette information à US Weekly, précisant avoir une "petite idée" de la tenue qu'elle portera le jour J mais n'avoir pas encore arrêté son choix. Toujours prompte à prendre fait et cause pour son amie, elle a fait son éloge dans l'édition des 100 personnalités les plus influentes listées par Time : "Meghan, épaule contre épaule avec Harry, sera une princesse du peuple. Avec elle, ce que l'on voit est réel, et ce que l'on a, c'est une jeune femme à laquelle on peut s'identifier, qui a un coeur et un esprit bien faits."