Mariage royal : James Blunt et Sofia Wellesley main dans la main à Windsor

C'est sans aucun doute le mariage le plus important de l'année : celui de Meghan Markle et du prince Harry. Quand il se seront dit oui, peu après 12h (13h en France) à la chapelle St George du château de Windsor, ils deviendront mari et femme ainsi que duchesse et duc de Sussex. Avant le début de la cérémonie, le millier d'invités a défilé dans les jardins du château jusqu'à la chapelle gothique devant l'objectif de nombreux photographes. Parmi eux, le joli couple formé par James Blunt et Sofia Wellesley.

Le chanteur de 44 ans, qui a servi dans l'armée britannique comme le prince Harry, est arrivé tout souriant au bras de la sublime Sofia Wellesley, son épouse depuis 2014. Cette dernière est la fille de Lord et Lady John Henry Wellesley, et la petite-fille du 8e duc de Wellington. Ils sont les parents d'un petit garçon. Pour les noces de Meghan et Harry, elle portait une robe fleurie près du corps ainsi qu'un chapeau. James Blunt, à mille lieues de son style de vie très décontracté à Ibiza (où il passe une grande partie de l'année), portait une queue-de-pie et une cravate bleu ciel.

Outre la haute société britannique, des personnalités du show-business sont sur place pour cette célébration, comme le couple Beckham, les Clooney ou encore l'animatrice américaine Oprah Winfrey.