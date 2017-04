Mariah Carey célibataire : Trop jaloux et dépensier, elle largue Bryan Tanaka

Plusieurs semaines qu'ils ne sont pas apparus ensemble, cela ne leur ressemble pas. Si Mariah Carey et son jeune chéri danseur Bryan Tanaka ne se montrent plus main dans la main, échangeant de fougueux baisers, c'est parce qu'ils ne forment (déjà) plus un couple. TMZ annonce que la diva américaine de 47 ans l'a quitté.

A en croire le très bien informé site américain, Bryan Tanaka se serait montré excessivement jaloux à plusieurs reprises, ne supportant pas la relation très fusionnelle qu'entretient toujours Mariah Carey avec son ex-mari Nick Cannon. Séparés depuis 2014, ils sont les parents des jumeaux Monroe et Morrocan qui fêteront leur sixième anniversaire le 30 avril prochain. Bryan Tanaka n'aurait pas supporté de voir toute la famille assister ensemble à la cérémonie des Kids' Choice Awards le mois dernier, Mariah Carey apparaissant dans une tenue très sexy, assortie à celle de sa fille, et Nick Cannon habillé en orange comme Moroccan. Le message semblait on ne peut plus clair : une belle famille unie.

La chanteuse aurait également été lassée par les dépenses de son jeune boyfriend de 33 ans qui aurait des goûts de luxe. Gucci, Balmain, Bryan Tanaka aurait enchaîné les factures dans de prestigieuses maisons de luxe, achats qu'il ne pouvait pas régler.

Une nouvelle relation express donc pour Mariah Carey qui s'était mise en couple avec son danseur il y a cinq mois, juste après l'annulation de son mariage avec le milliardaire James Packer. TMZ rapporte que la chanteuse et Bryan Tanaka ne se seraient plus parlés depuis leur voyage à San Cabo, au Mexique, à la fin du mois de mars. Le danseur s'était pourtant montré très bavard lors de la diffusion de Mariah's World, l'émission de Mariah Carey. "J'ai toujours eu un faible pour Mariah. Je l'aime tellement. Il faut que les gens regardent l'émission pour vraiment comprendre ce qu'il s'est passé. Déjà à l'époque, il y a eu comme une connexion entre elle et moi, et on s'admire beaucoup mutuellement. Elle a vu quelque chose en moi que je n'ai pas reconnu dans l'immédiat mais, à partir de là, c'était fichu. C'était écrit d'avance que l'on allait se retrouver, d'une manière ou d'une autre et qu'importe quand", avait-il confié aux journalistes d'E!.

Olivia Maunoury