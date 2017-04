Mariah Carey de nouveau célibataire... Peut-être pas pour longtemps !

Il n'était pas vraiment fan du jeune chéri de Mariah Carey. Pour autant, Nick Cannon n'a jamais souhaité leur rupture. Il n'en a d'ailleurs pas eu besoin, la mère de ses jumeaux Monroe et Morrocan a choisi d'elle-même de larguer Bryan Tanaka avec qui elle était en couple depuis quelques mois. Selon TMZ, le danseur flambeur se serait montré un peu trop gourmand avec la diva, profitant de sa fortune pour se faire plaisir, mais aussi très jaloux de sa proximité avec son ex Nick.

Interrogé par Entertainment Tonight sur le retour au célibat de son ex, Nick Cannon a assuré ne rien savoir sur le sujet, ni même sur la supposée jalousie de Bryan Tanaka. "La plupart des hommes sont jaloux de moi", a-t-il lâché avec humour. Le chanteur, producteur, acteur et animateur de 36 ans ne s'en cache pas, il est effectivement toujours très proche de Mariah Carey : "C'est une maman incroyable et nous nous concentrons sur nos enfants. Cela ne changera jamais, peu importe qui est dans ma vie, qui est dans la sienne.", Quant à savoir s'il pourrait se remettre avec celle avec qui il a tant partagé, Nick Cannon ne ferme aucune porte. "Il s'agit de la famille, et quand je dis ça, je le dis au point où je suis toujours amoureux d'elle. C'est toujours la fille de mes rêves. Même si nous ne sommes pas intimes, je suis plus proche d'elle que je ne l'ai jamais été parce qu'elle est ma famille, la mère de mes enfants", a-t-il confié.

Pour preuve de leur très rare proximité, son ex-femme et lui s'appellent tous les jours. Et même lorsque Nick Cannon a accueilli un nouvel enfant dans sa vie, un garçon prénommé Golden né de sa relation avec son ex-compagne Brittany Bell, Mariah Carey ne lui en a pas voulu et l'a même félicité. La preuve que ces deux-là sont prêts à tout se pardonner...

Olivia Maunoury