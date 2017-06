Mariah Carey : Diva et "borderline", elle a été coupée au montage d'un film

Réputée pour son caractère de diva et ses caprices à répétition, Mariah Carey ne devrait pas faire d'apparition dans un film à Hollywood avant un long moment.

Mardi 20 juin, Will Ferrell était invité sur le plateau de l'émission Late Night With Seth Meyers pour assurer la promotion de son dernier film The House, comédie déjantée qu'il produit et dans laquelle il tient l'un des rôles principaux au côté d'Amy Poehler. Questionné, l'acteur de 49 ans a volontiers évoqué ses souvenirs de tournage avant de confirmer que Mariah Carey devait bel et bien faire une petite apparition dans son film.

Malheureusement pour la chanteuse, sa scène n'a pas été retenue au montage final. Avec diplomatie et une bonne dose d'humour saupoudrée de quelques grimaces qui en disent long, Will Ferrell a ainsi révélé que la star de 47 ans avait été très difficile à gérer sur les plateaux de tournage et que ses retards répétés lui avaient causé pas mal de souci.

Selon lui, Mariah Carey a été si exigeante et souhaitait tellement contrôler les choses que le courant est bien évidemment mal passé. "Il y a eu des suggestions qui n'ont pas été retenues. Elle était sur notre plateau et... des choses se sont produites et d'autres ne se sont pas produites. Disons les choses ainsi", a-t-il confié dans un léger rire.

Remonté, un comédien du film se lâche et lynche la chanteuse

Ces nouvelles révélations sur le comportement déraisonnable de Mariah Carey auraient pu en rester là si l'un des acteurs du film, Cedric Yarbrough, n'avait pas été tenté d'appuyer les propos de son collègue. Au lendemain de la diffusion de l'interview de Will Ferrell, le comédien de 44 ans s'est saisi de son compte Facebook pour se remémorer l'enfer vécu par tous les membres de l'équipe du film. "Puisque Will Ferrell en parle, je vais en parler. Ouais, une apparition très drôle était SUPPOSÉE se faire dans le nouveau film #TheHouse avec la superstar Mariah Carey. Mais cela a été ruiné par la superstar Mariah Carey. (...) La rumeur dit qu'elle a fini par se pointer sur les plateaux de tournage. C'est vrai. Mais après l'avoir attendue pendant 3-4 heures!", a-t-il écrit.

Très remonté, Cedric Yarbrough a poursuivi son récit en évoquant l'un des caprices de Mariah Carey. "Pendant que nous étions en train d'attendre, le réalisateur [Andrew Jay Cohen, NDLR] & l'équipe ont eu l'idée de faire une cascade que la doublure de Mariah allait réaliser sur le moment & d'amener ensuite Mariah pour faire les raccords. Ils font la cascade. Tout se passe bien. Lorsque Mariah a fini par se pointer, elle a refusé de faire les raccords. 'Chéri, je ne le ferais jamais comme ça...' Je l'ai entendue dire ces mots exacts. Elle a ensuite exigé d'avoir un énorme ventilateur pour faire souffler ses cheveux au vent et a demandé qu'une caméra soit placée au-dessus d'elle, ce qui donnerait une séquence de son crâne en gros", a-t-il poursuivi.

Cedric Yarbrough a conclu sa diatribe en lynchant l'interprète de I Don't. "Cette dame n'était pas professionnelle & elle était borderline et abusive avec notre réalisateur, qui a fait de son mieux pour satisfaire chacun de ses souhaits. Dans le monde de la comédie, ce n'est pas bien vu de 'balancer' sur ses collègues acteurs. Ils peuvent passer une mauvaise journée, traverser des épreuves difficiles & c'était peut-être le cas de Mariah, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que notre équipe n'a pas mérité ça, notre réalisateur non plus. Ce genre de comportement n'est pas cool", a-t-il ajouté, avant d'admettre qu'il n'avait pas dit "le pire" et qu'il s'était contenté de balancer la partie soft de cette mauvaise expérience avec Mariah Carey. En tout cas, Cedric Yarbrough n'a pas dû assumer ses révélations puisque son message a été supprimé quelques heures plus tard de Facebook... Oups !