Mariah Carey et Bryana Tanaka, un couple bidon ? Son ex Nick Cannon balance

Mariah Carey se moquerait-elle de nous ? C'est ce que croit fermement son ex-mari Nick Cannon, qui a confié lors d'une récente interview pour Howard Stern que son idylle avec Bryan Tanaka était complément bidon.

"Je pense que son émission de télé-réalité dans son ensemble est totalement montée. Je suis producteur, donc je sais comment fonctionne ce genre de chose. Je n'y crois pas une seule seconde. Déjà, vous ne pouvez pas avoir de conversation privée. Ça n'arrive jamais. On dirait qu'ils ont tout planifié et écrit le scénario à l'avance. Ça ressemble à un fichu feuilleton à l'eau de rose", a-t-il balancé.

Ce qui n'a pas empêché l'ex-mari de la chanteuse, avec qui il a eu les jumeaux Monroe et Moroccan (5 ans), d'y participer. "Elle a organisé une soirée et je suis venu pour voir mes enfants. Il y avait des p*tains de caméras partout, mais c'est pas grave, j'ai fait ce que j'avais à faire. Ça ne me dérange pas plus que ça parce que c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui", a ajouté le rappeur de 36 ans.

Nick Canon, qui est aussi membre du jury de l'émission America's Got Talent, a ensuite dû se rappeler qu'il était lié à jamais à Mariah Carey – à travers leurs enfants et leur impressionnant contrat de mariage – puisqu'il a bien vite ajouté : "Mais, j'aime Mariah et je ne cesserai jamais de l'aimer. Elle m'a donné deux merveilleux enfants. On se parle tous les jours."

De son côté, Mimi continue de surfer sur le buzz de sa prétendue histoire d'amour avec son jeune danseur. Après l'annulation de ses fiançailles avec le milliardaire James Packer, largement documentée dans son émission de télé-réalité, la chanteuse de 47 ans a dévoilé une cinglante chanson adressée à son ex, intitulée I Don't.

En promotion pour son nouveau morceau, elle a confié son meilleur conseil en matière de relations amoureuses au site Refinery29. "En cas de pépin, accusez l'autre. Même si c'est de votre faute", a-t-elle déclaré. Un précepte qu'elle applique au pied de la lettre.

