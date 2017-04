Mariah Carey et Nick Cannon : Réunis pour leurs enfants, ils fêtent Pâques

Quelques jours à peine après avoir emmené ses enfants s'amuser à Disneyland, la chanteuse américaine Mariah Carey s'est à nouveau pliée en quatre pour leur faire passer un bon moment, dimanche 16 avril à l'occasion de Pâques. Elle a été épaulée par son ex-mari...

Mariah Carey et Nick Cannon se sont donc retrouvés pour passer Pâques ensemble et gâter leurs jumeaux, Moroccan et Monroe (5 ans). Un bon moment en famille immortalisé sur les réseaux sociaux. "Pâques avec les enfants", a commenté la chanteuse en légende de son cliché sur Instagram. Les ex-époux, qui se retrouvent de temps en temps pour faire front commun autour de leur progéniture lors d'événements importants, ont fabriqué avec leurs enfants des oeufs lors d'un sympathique atelier maison !

Nick Cannon, récemment devenu papa pour la troisième fois avec sa nouvelle compagne, et Mariah Carey ont divorcé en 2014. Depuis, la chanteuse a eu plusieurs histoires de coeur mais est actuellement célibataire.