Mariah Carey et Nick Cannon toujours complices, leurs jumeaux habillés comme eux

Mariah Carey a beau être très heureuse auprès de son très jeune chéri Bryan Tanaka, ce n'est pas avec lui que la chanteuse américaine de 47 ans a assisté à la 31e édition des Nickelodeon Kids' Choice Awards qui s'est déroulée le samedi 24 mars à Inglewood, tout près de Los Angeles. Restée en très bons termes avec son ex-mari Nick Cannon, la diva l'a retrouvé avec grand plaisir sur le tapis orange déroulé pour l'occasion. Leurs jumeaux Monroe et Moroccan, 6 ans, les accompagnaient.

Pour cette apparition en famille, Mariah Carey et Nick Cannon ont choisi d'habiller leur fille et leur fils comme eux. Monroe était ainsi la copie conforme de sa maman, en veste en cuir et pantalons noirs, top blanc et lunettes de soleil. Seule différence, la fillette portait des baskets alors que sa maman était, comme toujours, perchée sur des talons hauts. Mariah Carey à plat ? Jamais ! Très amincie depuis qu'elle s'est fait retirer une partie de l'estomac pour maigrir, la chanteuse rayonne comme jamais. Du côtés des garçons, des tenues coordonnées aussi mais plus colorées. Nick Cannon et Moroccan portaient un ensemble blanc et orange aux couleurs de Nickelodeon.

Mariés en 2008, officiellement divorcés depuis 2016, Mariah Carey et Nick Cannon sont toujours restés proches pour le bien de leurs jumeaux, au point de laisser parfois croire à un retour de flammes.

Les gagnants

La cérémonie des Nickelodeon Kids' Choice Awards présentée John Cena et diffusée en France le dimanche 25 mars à partir de 18h sur Nickelodeon, a notamment récompensé Millie Bobby Brown, meilleure comédienne dans une série (Stranger Things saison 2), Jace Norman meilleur acteur dans une série (Henry Danger, série jeunesse Nickelodeon)? Stranger Things, meilleure série, Jumanji meilleur film, Dwayne Johnson meilleur acteur, pour sa prestation dans Jumanji, Zendaya, meilleure comédienne, pour ses rôles dans Spider-Man: Homecoming et The Greatest Showman, Coco, meilleur film d'animation, ou encore le groupe Fifth Harmony et les chanteurs Shawn Mendes et Demi Lovato.