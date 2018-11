Mariah Carey : "Humiliée" par son fils lors d'une rencontre avec Michelle Obama

Sur le plateau de l'émission Watch What Happens Live !, Mariah Carey a pu évoquer son retour dans la musique avec un nouveau disque, elle qui a récemment réussi à faire remonter son album Glitter en tête des charts dix-sept ans après sa sortie. Mais la diva de 48 ans a aussi été interrogée sur sa vie et sa carrière. L'occasion d'entendre une hilarante anecdote concernant son fils...

La star a ainsi relaté le jour où elle a été "humiliée" par son fils Moroccan - frère de Monroe, nés de son précédent mariage avec Nick Cannon - lors d'une rencontre avec l'ancienne First Lady Michelle Obama. L'événement s'est produit en 2013, lors d'une chic soirée donnée à la Maison Blanche pour l'illumination du sapin de Noël. A l'époque, les enfants de Mariah Carey avaient alors 2 ans. "Rocky a vomi sur la robe de Michelle Obama et c'était un des moments les plus humiliants qui ait pu m'arriver. Elle était en mode : 'Grâce à toi, je ne vais plus jamais pouvoir porter cette robe de nouveau, Rocky. Merci'", a-t-elle raconté. Sur des photos de l'époque, on peut voir l'épouse de Barack Obama dans une robe noire à motifs graphiques, le sourire aux lèvres.

Mariah Carey et ses enfants ont plusieurs fois rencontré l'ancien couple présidentiel. Ça a été le cas lors des BET Honors en janvier 2012 ou lors d'une autre soirée de Noël au Building Museum de Washington en 2010.