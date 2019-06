Mariah Carey : Infidèle du temps de James Packer ? Des indices l'affirment...

Mariah Carey infidèle ? À en croire les révélations de DailyMailTV, c'est le cas. La chanteuse de 49 ans apparaît dans une vidéo tournée en mars 2016, à l'Hotel D'Angleterre à Copenhague, après un concert. On la voit très proche de Bryan Tanaka, son chéri actuel. Problème : à l'époque, elle était encore en couple avec James Packer.

Filmée par un téléphone portable, la séquence vidéo obtenue par la chaîne du site anglais Daily Mail montre Mariah Carey dansant collée-serrée avec Bryan Tanaka, s'installant même sur ses genoux et posant son pied sur son ventre. Le danseur de 36 ans, visiblement autorisé par la diva, n'avait pas hésité à lui caresser la cuisse... Une source ayant eu connaissance de cette soirée s'est exprimée pour en dire plus. "Ils étaient clairement plus que deux amis à ce moment-là. Ils flirtaient carrément et il y avait de toute évidence quelque chose qui se tramait", a-t-elle confié.

Le site affirme que Mariah Caray s'était enregistrée à l'hôtel sous le nom d'emprunt Margot Channing et y avait fêté ses 47 ans sans son fiancé, le milliardaire James Packer. L'homme d'affaires australien de 51 ans avait offert une bague de 10 millions de dollars à l'interprète de We Belong Together en janvier de la même année. Le site affirme en outre que la star avait envoyé plusieurs fois des photos d'elle dénudée ou totalement nue à Bryan Tanaka, dont certaines prises sur un yacht à Capri alors qu'elle était en vacances au soleil avec James Packer...

Finalement, Mariah Carey et James Packer se sépareront en octobre 2016 et ce dernier a depuis retrouvé l'amour dans les bras de Kylie Lim, installée à New York. Quant à la chanteuse, elle assume pleinement sa relation avec Bryan Tanaka et les tourtereaux voyagent en ce moment ensemble en Europe pour une minitournée de la diva.

