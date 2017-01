Mariah Carey : La diva fait une razzia sur les Space Cakes !

Mariah Carey n'en finit plus de nous surprendre ! À 46 ans, la chanteuse se dévoile comme jamais dans l'émission de télé-réalité qui lui est consacrée, Mariah's World. Dans un nouvel épisode du show, diffusé sur E! Entertainment ce week-end, l'interprète d'Infinity a fait fort en s'essayant à la marijuana ! Dans le cadre de sa tournée, la chanteuse ainsi que toute son équipe ont fait escale à Amsterdam. Un séjour qui tombait d'autant mieux que son danseur préféré Bryan Tanaka célébrait en même temps ses 33 ans.

Tous ont donc décidé de se rendre au coffee shop The Bulldog, afin d'y déguster quelques spécialités locales, dont des space cakes. "J'ai très envie d'essayer mais je m'inquiète un peu de l'effet que ça va me faire. Le problème, c'est que j'ai super faim, a déclaré Mariah Carey face caméra et sourire en coin. Puis d'ajouter après avoir croqué dans un morceau de gâteau : "C'est très bon. Je m'en fiche, je fais ce que je veux. Vous couperez ça au montage."

Visiblement, l'expérience a plu à Mariah Carey puisqu'à la fin de l'année dernière, elle était de nouveau photographiée dans un coffee shop, cette fois-ci à Aspen (Colorado), où elle a passé les fêtes de fin d'année, juste avant son concert raté à Times Square.

Depuis qu'elle fréquente son danseur Bryan Tanaka, la diva s'autorise quelques folies. Toujours dans le cadre de son émission de télé-réalité, elle n'a pas hésité à le faire monter sur scène lors d'un de ses concerts, pour un lap-dance torride... alors qu'elle était toujours fiancée au milliardaire James Packer. À voir la relation fusionnelle qu'elle entretient avec le jeune chorégraphe, on comprend mieux que leur union soit tombée à l'eau.

"On n'a pas ce genre de connexions avec n'importe qui", se justifie Mariah tout en assurant qu'ils ne sont "que bons amis". Mais dans l'épisode final de son show, diffusé la semaine prochaine, Mariah Carey va finalement devoir faire un choix après que Bryan Tanaka lui a posé un ultimatum... James Packer doit être ravi de voir ça !

Coline Chavaroche