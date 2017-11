Mariah Carey : Malade, elle annule plusieurs concerts...

Après les ennuis de santé de Lady Gaga et, récemment, ceux de Shakira, c'est autour de la diva américaine Mariah Carey d'être touchée par la maladie. La star, qui devait entamer sa tournée mondiale All I Want for Christmas is You Worldwide Tour, a dû annuler plusieurs dates.

Sur Twitter, Mariah Carey a posté un message pour ses fans, expliquant la raison de l'annulation de ses shows. "Mes agneaux. Pile au moment des Fêtes, il semble que j'aie moi-même reçu un cadeau, une belle infection des voies respiratoires supérieures après la grippe de la semaine dernière. Vous savez, il n'y a rien que j'aime plus que de célébrer les Fêtes avec mon spectacle de Noël, mais je dois suivre les ordres de mon médecin et me reposer jusqu'à ce qu'il dise que je peux chanter sur scène. Jusque-là, malheureusement, je dois annuler les premiers concert de ma tournée. Je vais tout faire pour revenir très vite !", a-t-elle déclaré.

Mariah Carey, récemment accusée de harcèlement sexuel, a annulé son concert au Caesars Windsor d'Ontario (le 17 novembre) et celui au Chicago Theatre (le 18).

La star doit se produire à Paris le 9 décembre.