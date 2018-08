Mariah Carey : Maman sexy en combi de plongée, complice avec sa fille Monroe

Le 31 août prochain, Mariah Carey fera sa rentrée sur la scène du Caesars Palace, à Las Vegas. En attendant, elle profite de vacances en famille au soleil. La diva en a partagé une nouvelle photo souvenir et s'y fait voler la vedette par sa fille de 7 ans, Monroe.

Mariah Carey, son compagnon Bryan Tanaka et ses deux enfants Moroccan et Monroe (7 ans, nés de son précédent mariage avec Nick Cannon) profitent de vacances en famille. La joyeuse bande a posé ses valises sur un yacht et jeté l'ancre en mer. Mariah y prend des photos et les partage sur Instagram, où elle compte près de 7 millions de followers.

Sur la dernière en date (publiée le mercredi 15 août 2018), Mariah Carey pose avec la craquante Monroe. Mère et fille adoptent la même pose, la jambe droite légèrement relevée. La superstar de 49 ans, habillée d'une combinaison de plongée noire révélant un superbe décolleté, écrit en légende : "Pose comme maman !"