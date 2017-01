Mariah Carey n'en a pas fini avec son ex-fiancé James Packer...

À défaut d'avoir obtenu un dédommagement financier après l'annulation surprise de ses fiançailles avec James Packer, Mariah Carey se console comme elle peut. Quatre mois après l'annonce de sa rupture avec le milliardaire australien, la diva n'a toujours pas remisé son imposante bague de fiançailles au placard.

Photographiée ce dimanche 22 janvier tandis qu'elle allait dîner au restaurant Catch, elle a paradé en lingerie et collants résille, son gros caillou estimé à 7,5 millions de dollars au doigt ! Un choix d'autant plus surprenant qu'elle était accompagnée... de son nouvel amoureux, Bryan Tanaka. En témoignent plusieurs photos publiées sur le site du Daily Mail, le couple est allé dîner avec la manager de la star Stella Bulochnikov et son ami Jeff Beacher.

Personne n'a semblé étonné de voir la chanteuse la bague au doigt alors que ses fiançailles ne sont plus guère d'actualité. Depuis la fin du tournage de son émission de télé-réalité Mariah's World, elle file le parfait amour avec son danseur, âgé de 33 ans. Son show fait la part belle à leur romance, alors qu'elle était à l'époque encore fiancée à James Packer.

Comme si cela ne suffisait pas, il se pourrait bien que le milliardaire souffre d'une nouvelle prochaine humiliation, en chanson cette fois !

Selon les informations du site TMZ, Mariah Carey a enregistré en toute discrétion un morceau en collaboration avec le rappeur YG, ce week-end. Le titre en question ferait la part belle à sa rupture avec James Packer et serait d'ores et déjà la boîte. La chanteuse aurait même déjà tourné le clip, en moins de 24 heures ! Les fans ne devraient pas attendre bien longtemps avant de la découvrir puisqu'elle est censée être diffusée lors de l'épisode final de Mariah's World sur E! Entertainment, dimanche prochain.

