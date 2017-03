Mariah Carey, Nick Cannon et les jumeaux : Famille unie aux Kids' Choice Awards

Mariah et sa fille Monroe vêtues de vestes adidas Originals, Nick Cannon et son petit garçon également assortis en pull à capuche et short en coton Helmut Lang x Travis Scott, le quatuor a marqué la soirée de son empreinte. Comme les Cannon, la chanteuse Gwen Stefani, DJ Khaled, le rappeur Machine Gun Kelly, les acteurs Kevin Hart et Jordana Brewster, Lamar Odom et Blac Chyna ont assisté aux Kids' Choice Awards 2017 avec leurs enfants.

Ont également été vus sur le tapis orange de la soirée Heidi Klum, Demi Lovato, Zendaya, Ava Sambora (fille de Heather Locklear et Richie Sambora, 19 ans), Noah Cyrus et John Stamos, venu avec sa compagne Caitlin McHugh. L'acteur de 53 ans et ses collègues de la série Fuller House, suite de la série originelle Full House (La Fête à la maison) et disponible sur Netflix, figuraient parmi les lauréats des Kids' Choice Awards 2017.

L'événement était présenté par le catcheur star John Cena, venu avec sa compagne la diva du catch Nikki Bella.