Mariah Carey s'est fait retirer une partie de l'estomac pour maigrir !

Mariah Carey n'assume plus ses rondeurs. Lassée des critiques sur son poids, la chanteuse américaine de 47 ans a pris une décision radicale il y a quelques semaines, celle de passer sur le billard pour se réconcilier avec la balance.

Page Six rapporte en effet que la célèbre diva connue pour ses looks toujours très sexy et ses excès de Photopshop a fait appel aux services d'un chirurgien très réputé de Beverly Hills pour effectuer une gastrectomie, ablation d'une partie de l'estomac devant permettre d'arriver plus rapidement à l'état de satiété. L'opération, qui ne nécessite qu'une petite incision et une convalescence très rapide, s'est déroulée dans la plus grande discrétion au cours du mois d'octobre.

Voyant sa silhouette gonflée et les kilos en trop grimper en flèche ces derniers temps, Mariah Carey n'a donc pas hésité à prendre une décision radicale pour se sentir mieux dans son corps et mettre fin au body shaming dont elle fait l'objet. "Mariah a toujours été fière de ses courbes, mais cet été, quand sa résidence au Caesars Palace s'est achevée et qu'elle est partie en tournée avec Lionel Richie, elle a remarqué que cela devenait plus difficile de danser et qu'elle recevait beaucoup de critiques en ligne de la part de body shamers", indique une source à Page Six.

Cette prise de poids fulgurante, Mariah Carey la doit notamment aux multiples écarts qu'elle s'accorde depuis des mois avec son jeune chéri Bryan Tanaka, devenu son manager par interim depuis qu'elle s'est séparée de celle qui occupait ce poste depuis trois ans. Cocktails, dîners, le couple ne se refuse rien. Un quotidien bien rempli en calories que la chanteuse n'a visiblement pas envie d'abandonner malgré l'opération. "Mariah a subi l'intervention il y a environ un mois et elle voit déjà de bons résultats, elle se sent bien mieux", est-il commenté.

Ultra-moulée et décolletée le 1er novembre pour laisser ses empreintes à Hollywood, lors d'une cérémonie au célèbre cinéma TCL Chinese Theater qui rendait hommage à sa carrière d'un quart de siècle, Mariah Carey n'est pourtant pas apparue vraiment transformée. Patience...