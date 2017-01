Mariah Carey : Sa nouvelle chanson cinglante adressée à son ex James Packer

L'émission de télé-réalité de Mariah Carey était censée se focaliser sur les coulisses de sa tournée, au final, c'est sa vie sentimentale qu'elle a largement documentée. Tout au long des huit épisodes du show, la diva s'est laissé courtiser par son jeune danseur Bryan Tanaka. Le problème, c'est qu'elle était à l'époque encore fiancée au milliardaire James Packer. Au cours du dernier épisode du programme, la chanteuse de 46 ans a dû faire un choix.

Alertée par sa manager Stella Bulochnikov que les négociations autour de leur contrat de mariage s'éternisaient – "Sans doute un signe de l'univers", a-t-elle assuré – et mise au pied du mur par son soupirant de 33 ans, Mimi a finalement tranché.

"Depuis la fin de la tournée, j'ai pris le temps de mettre de l'ordre dans mes sentiments et j'ai commencé à écrire une chanson qui raconte ce que j'ai vécu. Quand vous êtes en couple et qu'on ne vous donne pas l'amour que vous attendez, pourquoi rester ?", a-t-elle déclaré face caméra, avant d'entamer le morceau aux paroles équivoques : "Quand on aime quelqu'un, on ne lui fait pas du mal. Tu as fichu tout fichu en l'air, et si tu penses que je vais revenir, sache que ce n'est pas le cas."

La maman des jumeaux Monroe et Moroccan (5 ans, dont le papa est son ex-mari Nick Cannon ) a ensuite enlevé sa bague de fiançailles, estimée à 10 millions de dollars. Qu'on se rassure, son assistante n'a pas tardé à la lui rapporter : à ce prix-là, mieux vaut ne pas la laisser traîner. "Il t'a fait vivre un enfer", l'a-t-elle plainte. Mariah Carey n'a toutefois pas mis longtemps à se remettre de ses émotions puisqu'elle s'est hâtée de retrouver son jeune amoureux Bryan Tanaka, sous le soleil d'Hawaï.

"Je suis vraiment soulagé. C'est un nouveau départ... je vais écouter mon coeur et la suivre car c'est la femme de mes rêves. C'est magique, il se passe quelque chose d'incroyable. C'est l'un des plus beaux moments de ma vie et je ne l'oublierai jamais", a-t-il déclaré avant d'embrasser la star de treize ans son aînée au bord de l'eau. "Je suis très heureuse, je ne crois pas que tout le monde comprenne mais enfin...", a conclu Mariah. Pas sûr en effet que son ex James Packer soit très compréhensif.