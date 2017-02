Mariah Carey, son concert raté : La diva livre sa surprenante version des faits

Il aura fallu plus d'un mois à Mariah Carey pour briser le silence autour du fiasco de son concert à Times Square, le soir du réveillon. Dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, la chanteuse a dû quitter la scène précipitamment après un play-back raté sur l'une de ses chansons. A l'époque, son équipe avait invoqué un sabotage de la part de la société de production du show, ainsi qu'un problème d'oreillettes pour justifier le carnage.

La diva avait alors promis qu'elle s'exprimerait "en tant voulu". Le temps de peaufiner une version qui tient la route ? Lors d'une récente interview pour l'Associated Press, Mimi est enfin revenu sur l'incident qui a fait les choux gras de la presse, assurant avoir été "victimisée et vilipendée".

"Je n'en fais pas tout un plat de cette histoire du nouvel an, je veux dire, forcément j'étais énervée que les gens ne comprennent pas. Vous imaginez, vous n'avez plus d'oreillettes donc vous ne pouvez plus entendre la musique. Comment voulez-vous chanter ? Le micro était foutu aussi, je ne pouvais pas chanter et tout ce j'entendais c'est le bruit de la foule en délire et un fond musical à la traîne derrière moi, a-t-elle déclaré. Mais ce n'est rien, tant que ça n'a gâché les vacances de personne d'autre."

Exaspérée, Mariah a toutefois regretté que l'on s'acharne toujours sur sa petite personne. "On dirait que je suis la seule artiste qui doit toujours faire 5 millions de come-backs. Les règles sont différentes pour moi, je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas le droit d'être victime de cette situation", a-t-elle ajouté. La langue bien pendue au sujet de l'incident, l'ex-femme du rappeur Nick Cannon n'a en revanche pipé mot concernant sa relation avec son danseur Bryan Tanaka, qu'elle fréquente depuis la rupture de ses fiançailles avec James Packer.

Et si on parlait de son boyfriend, maintenant ?

"Je ne veux plus parler de ma vie privée, comme je l'ai fait fût un temps. Je ne suis pas très à l'aise à l'idée d'en parler. Mon compagnon et moi, nous n'en avons pas envie", a-t-elle conclu. Un comportement d'autant plus étrange que la maman de Monroe et Moroccan (5 ans) n'est pas du genre à se cacher. Serait-ce un moyen pour elle d'éviter un sujet qui fâche ?

Pas vraiment puisqu'en réalité, en désignant pour la première fois Bryan comme son "boyfriend", elle vient d'officialiser !

Coline Chavaroche