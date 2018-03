Mariah Carey : Toujours plus amincie, la diva exhibe fièrement sa silhouette

Depuis qu'elle a pris la décision radicale de se faire retirer une partie de l'estomac lors d'une opération qui a eu lieu l'automne dernier, Mariah Carey s'est réconciliée avec son image et ne cesse plus de s'affiner. Un temps en surpoids, la chanteuse de bientôt 48 ans (elle les fêtera le 27 mars) affiche aujourd'hui fièrement sa nouvelle silhouette.

Samedi 17 mars 2018, jour de la fête de la Saint Patrick, la star américaine a publié un nouveau cliché d'elle sur son compte Instagram. Radieuse, elle affiche un sourire ravi et se tient devant un micro d'enregistrement, preuve qu'elle continue de s'activer en studio pour l'enregistrement de son 15e album studio. Sur la photo, la maman des jumeaux Monroe et Moroccan (6 ans et demi) est vêtue d'une robe à fines bretelles qui moule efficacement sa ligne, dévoilant ses bras nus.