Mariah Carey : Ultradécolletée et toujours plus mince, elle sort le grand jeu

La nouvelle Mariah Carey impose son style avec assurance. Très amincie depuis qu'elle a subi une gastrectomie en octobre dernier, la chanteuse de 47 ans a fièrement exhibé sa silhouette sur le tapis rouge de la 75e édition des Golden Globes, dimanche 7 janvier 2018 à Los Angeles.

Vêtue d'une robe Dolce & Gabbana qui mettait en valeur son imposant décolleté et sa taille de guêpe, la star américaine a pris la pose devant les caméras avant de rejoindre d'autres personnalités habillées en noir par solidarité avec les mouvements #MeeToo et la fondation Time's Up, projet destiné à financer un soutien légal pour toutes les personnes victimes de discrimination et de harcèlement sexuel. Emma Stone, Billie Jean King, America Ferrera et Natalie Portman étaient ainsi à ses côtés lors du photocall.

Nommée dans la catégorie meilleure chanson originale pour le single The Star (titre qu'elle interprète pour le film d'animation L'Étoile de Noël), prix qui a finalement été raflé par Benj Pasek et Justin Paul pour The Greatest Showman, Mariah Carey est également montée sur scène au cours de la cérémonie pour présenter le Golden Globe de la meilleure musique de film, décerné au Français Alexandre Desplat pour La Forme de l'eau. Elle était accompagnée du rappeur Common pour remettre ce trophée.

Après la cérémonie, la maman des jumeaux Moroccan et Monroe (6 ans) a retrouvé son petit ami Bryan Tanaka à l'after party qui était organisée par les studios Warner Bros et le magazine InStyle. Au cours de la nuit, l'interprète du célèbre tube All I Want for Christmas Is You a également été vue en train de discuter avec Nick Jonas. Une photo publiée sur son compte Instagram montre la star souriante et radieuse au côté du chanteur. Regardez-la droit dans les yeux...