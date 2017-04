Marianne James accepte de revenir dans "Nouvelle Star"... à une seule condition

Le talent show Nouvelle Star n'a peut-être pas dit son dernier mot.

Depuis quelque temps, une rumeur court selon laquelle M6 réfléchirait à faire renaître le programme musical qui a révélé Christophe Willem, Julien Doré ou encore Amel Bent avec son ancien jury emblématique : Marianne James, Manu Katché, Dove Attia et André Manoukian.

Interrogée par nos confrères de Téléstar.fr, Marianne James (55 ans) a accepté de parler de cette hypothèse de plus en plus relayée. Selon elle, c'est M6 qui aurait lancé ce "pavé dans la mare" sur les réseaux sociaux afin de recréer les conditions d'un tel retour. "M6 nous a appelés mais nous, on pense qu'ils vont avoir beaucoup de mal à le remonter. Je pense que c'est plus compliqué que ce qu'ils pensent. Ce n'est pas qu'un problème d'argent, quelques-uns d'entre nous ne veulent pas y retourner. Moi, je ne serais pas contre si c'était ce jury-là, mais si on me dit que Dove Attia n'y est pas, je n'irai pas. Même pour tout l'or du monde !", a-t-elle assuré.

Pour rappel, lancée en 2003 sur M6, l'émission – successivement animée par Benjamin Castaldi, Virginie Efira puis Virginie Guilhaume – avait une première fois tiré sa révérence en 2010 à cause d'audiences en berne. Elle avait toutefois fait son grand retour sur C8 (D8 à l'époque) en 2012 avec Cyril Hanouna aux commandes. Si la première saison sur la chaîne de la TNT avait séduit 1,8 million de téléspectateurs en moyenne, les deux suivantes présentées respectivement par le papa de Julien Castaldi et Laurie Cholewa ont peiné à trouver leur public. Nouvelle Star a donc une fois de plus été déprogrammée en 2016.

À suivre...