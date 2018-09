Marianne James : Ce plat peu ragoûtant qu'elle adore...

Avec sa franchise habituelle, Marianne James s'est confiée pour la rubrique Les Inavouables du Parisien Week-end dans son édition du 14 septembre 2018. La chanteuse de 56 ans révèle ainsi qu'elle raffole d'un plat généralement boudé par les Français...

L'ancienne juge de Nouvelle Star dévoile ainsi adorer... les tripes ! "Quel dommage qu'il n'y ait pas plus de tripiers en France ! Je suis capable de me lever à 6h du matin pour me rendre à la Grande Foire d'été d'Alboussière, en Ardèche. Là, j'achète une barquette de tripes et de pommes de terre que je me fais une joie de déguster avec un bon verre de vin blanc sur une table en bois", a-t-elle confié. Outre ce plat, Marianne James s'est aussi confiée sur ce qu'elle préfère dans son assiette. "Qu'on ne finisse pas sa viande ou son poisson, peu m'importe. Mais je ne laisse jamais les légumes repartir en cuisine ! C'est ce qu'il y a de plus long à préparer. Un quart de sucrine, une courgette farcie, un fagot de haricots verts. Hmm... Je les pique dans l'assiette du voisin, s'il le faut. J'ai eu un potager. Je sais le travail que cela représente", a-t-elle expliqué.

Marianne James reste dans la thématique alimentaire avec son nouveau spectacle puisque ce dernier s'intitule Tatie Jambon, le concert ! Après l'excellent et drôlissime Miss Carpenter, la star a collaboré avec Valérie Bour pour l'écriture et partage la scène avec Sébastien Buffet et Philippe Begin. Les spectateurs sont attendus à la Grande Comédie de Paris du 20 octobre au 4 novembre.

Thomas Montet