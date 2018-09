Marianne James : Cette phobie qui lui empoisonne la vie...

Avec son franc-parler qu'on lui connait bien, Marianne James s'est confiée pour la rubrique Les Inavouables du Parisien Week-end dans son édition du 14 septembre 2018. La chanteuse de 56 ans a ainsi évoqué cette phobie qu'elle a de longue date...

Dans les choses qu'elle n'aime pas, Marianne James confesse que le summum... c'est la foule ! "J'étais agoraphobe avant même d'être connue. Cela s'est aggravé avec la célébrité. Face à une plage noire de monde, je fais demi-tour. Au théâtre, je m'assois toujours en bout de rangée pour être capable de m'éclipser au moment des applaudissements. Je ne monte pas dans un ascenseur plein à craquer. En fait, dès que je me sens piégée, je fuis, pour éviter de paniquer, pleurer ou hurler", a confié l'ancienne juge de Nouvelle Star, recrutée depuis dans Incroyable Talent.

Après l'excellent et drôlissime spectacle Miss Carpenter, la star a collaboré avec Valérie Bour pour l'écriture de son nouveau show intitulé Tatie Jambon, le concert et partage la scène avec Sébastien Buffet et Philippe Begin. Les spectateurs sont attendus à la Grande Comédie de Paris du 20 octobre au 4 novembre.

Thomas Montet