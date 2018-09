Marianne James en couple : Premières confidences sur son histoire avec Bertrand

Marianne James est une femme excentrique qu'il n'est pas toujours facile d'appréhender. Consciente de sa joyeuse folie, la chanteuse et animatrice de 56 ans sait bien qu'elle peut effrayer, notamment les hommes. Mais depuis plus d'un an, la nouvelle jurée de La France a un incroyable talent (M6) a trouvé chaussure à son pied. L'heureux élu s'appelle Bertrand. Si Marianne James s'est déjà affichée avec son amoureux - c'était en juin 2017 à Roland-Garros, où le couple avait échangé des baisers langoureux devant les photographes -, elle ne s'était encore jamais confiée sur leur histoire. C'est à présent chose faite.

Celle qui publie un second conte musical Tous heureux ! le 20 septembre 2018 accorde ses premières confidences sur con compagnon à Gala : "Bertrand Edl m'a comprise. On vit chacun chez soi, on ne partage que le mieux." Ce mode de vie convient à Marianne James qui n'est "pas toujours joyeuse." "Il m'arrive de ne plus y croire, d'être un peu désespérée, cela ne dure pas longtemps. Mon côté solaire a son versant lunaire, ça va avec", reconnaît-elle. Dans ses moments d'incertitude, l'ex-jurée de Nouvelle Star peut compter sur le soutien de Bertrand : "Il me dit sans cesse : 'Ne va pas chercher d'aide à l'extérieur, les ressources pour te guérir se trouvent en toi.'"

Si Marianne James ne dit aucun mot sur l'âge et le domaine d'activité de celui qui partage sa vie depuis plus d'un an, sa fiche Linkedin fournit quelques informations. Bertrand est un ancien manager de la distribution devenu consultant indépendant, qui exerce dans le marketing et le e-commerce.

Lors d'une interview accordée à Télé Poche en décembre 2016, Marianne James avait révélé n'avoir eu que quatre hommes dans sa vie. "Il y a eu quatre hommes qui ont vraiment compté dans ma vie : c'est beaucoup déjà. Tout ce que j'avais à vivre avec eux, les aspects absolus, l'extase totale de l'Amour, je les ai vécus. J'ai été aimée, totalement", avait-elle déclaré. Bertrand est donc le cinquième.

L'intégralité de l'interview de Marianne James est à retrouver dans Gala en kiosques le 19 septembre 2018.