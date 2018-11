Marianne James en couple : Son idylle avec le discret Bertrand...

Marianne James n'est pas un coeur à prendre. En effet, la nouvelle recrue de la bande de jurés de La France a un incroyable talent (M6) est en couple avec un certain Bertrand Edl. Si la chanteuse et comédienne de 56 ans a trouvé sa moitié depuis 2016, ce n'est qu'en juin 2017 qu'elle a officialisé cette relation lors d'une sortie à Roland-Garros. Mais qui est Bertrand ?

On en sait peu sur l'amoureux de Marianne James qui, contrairement à elle, est un inconnu du petit écran. Comme indiqué sur son profil LinkedIn, Bertrand travaille dans un domaine bien différent de celui de la star. Il est alors consultant en stratégie marketing et commerciale et gère la construction d'offre et d'achat dans la filiale russe du groupe Auchan. Avant cette expérience, Bertrand, diplômé de marketing de la Sorbonne, a eu diverses expériences dans la grande distribution. Voilà les seules informations disponibles concernant l'amoureux de Marianne James. Côté vie privée, Bertrand se fait plutôt discret...

De son côté, l'acolyte d'Hélène Ségara, Éric Antoine et Sugar Sammy dans La France a un incroyable talent s'est confiée pour la première fois sur son couple en septembre dernier dans les colonnes de Gala. "Bertrand Edl m'a comprise. On vit chacun chez soi, on ne partage que le mieux", déclarait-elle. Lors de ce même entretien, Marianne James confiait pouvoir compter sur Bertrand, elle qui n'est "pas toujours joyeuse". "Il m'arrive de ne plus y croire, d'être un peu désespérée, cela ne dure pas longtemps. Mon côté solaire a son versant lunaire, ça va avec", reconnaissait-elle. Pour l'aider à faire face, Bertrand lui dit "sans cesse" : "Ne va pas chercher d'aide à l'extérieur, les ressources pour te guérir se trouvent en toi."