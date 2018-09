Marianne James : Ex-anorexique, elle a pris "un kilo et demi chaque année"

Réputée pour son rafraîchissant franc-parler, Marianne James s'est montrée fidèle à elle-même en évoquant des sujets intimes. La star de 56 ans, qui a par exemple évoqué son couple, a ainsi parlé de son rapport à son corps, elle qui a connu des hauts et des bacs avec sa balance.

Commentant son album de famille auprès de Gala, Marianne James est notamment revenue sur un portrait d'elle pris à 19 ans, où elle apparaît en frêle jeune fille. "Je ne pouvais pas supporter cette photo [à cause de son nez, NDLR] et aujourd'hui, c'est l'une de mes préférées. Il a fallu que ma vie passe pour que j'apprécie enfin celle que j'étais. J'étais très mince, je pesais 60 kilos de moins. À Paris, j'ai pris un kilo et demi chaque année, en quarante ans", dit-elle. Et l'ancienne juge de Nouvelle Star d'ajouter : "Et pourtant, petite fille, je refusais de manger, c'est impensable, non ? Je souffrais d'anorexie. Je n'ai jamais dénoué ça."

Marianne James, qui jouera Tatie jambon, le concert sur la scène de la Grande Comédie de Paris dès le 20 octobre, a depuis pris du recul par rapport au fait de jouer "au yoyo" avec son poids. "Aujourd'hui, je conseille à celles et ceux qui ont beaucoup grossi et qui n'arrivent plus à maigrir de faire un travail sur eux pour s'accepter. Au millimètre près. Moi, je remercie mon corps tous les jours. Il chante bien, il digère bien, il danse, il nage, il ne rentre pas dans les canons esthétiques, mais je suis un canon à moi toute seule, non ?", clame-t-elle.

Thomas Montet

