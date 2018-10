Marianne James, son salaire pour Incroyable Talent: "Ils m'ont achetée pas cher"

De 2004 à 2007, Marianne James faisait les beaux jours de M6 en tant que jurée dans La Nouvelle Star, aux côtés de Manu Katché, Dove Attia et André Manoukian. Cette année, la diva la plus connue du PAF fait son grand retour sur la chaîne qui l'a rendue célèbre aux yeux du public français.

C'est donc désormais pour la saison 13 de La France a un incroyable talent que Marianne James s'efforcera de déceler de nouveaux artistes en compagnie d'Hélène Ségara, Éric Antoine et Sugar Sammy. Un retour aux sources qu'elle "n'appréhendait pas du tout" comme elle l'explique lors de la conférence de presse de l'émission : "C'est les mêmes producteurs que Nouvelle Star, donc j'ai retrouvé pleins d'équipes que je connaissais, c'est comme une famille. Je les ai rencontré en 2004, on est en 2018, ça fait 14 ans."

Avec le franc-parler qu'on lui connaît et son humour décapant, la vocaliste se plaît même à semer le doute au sujet de son salaire : "Et puis ils savaient ce qu'ils achetaient, parce qu'ils m'ont achetée. Vous aimeriez savoir combien hein ? Pas cher", blague-t-elle sans nous en dire plus.

Avant de retrouver sa "famille", Marianne James a fait un tour d'horizon sur d'autres chaînes du Service public et notamment sur France 2 à la tête du télé-crochet Prodiges. Mais après quatre ans de bons et loyaux services, Marianne James trace sa route non pas sans un petit pincement au coeur : "J'ai toujours mal au coeur de ne pas le faire, c'est un vrai chagrin de ne plus être sur Prodiges mais j'ai pris ma décision."

C'est Daphné Bürki qui prend le relais. Un remplacement "génial" pour Marianne James qui n'avait pas hésité à la recommander : "Quand je leur ai annoncé [son départ, NDLR], la première chose que j'ai dit c'est 'ce qui m'enlèverait le chagrin, c'est si vous prenez Daphné'. Elle est à la fois chic et déjantée, en plus elle sait vraiment ce que c'est de présenter."

Découvrez le premier épisode de La France a un incroyable talent le mardi 30 octobre sur M6

