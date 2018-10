Marianne James, toute menue à 18 ans : Une photo surprenante

Marianne James prend la parole... et se dévoile très jeune.

À l'occasion de la Journée internationale des filles (qui vise à encourager l'instruction des jeunes femmes partout dans le monde), la chanteuse, musicienne et actrice française a dévoilé un cliché inattendu d'elle jeune fille, à l'âge de 18 ans. Sur celui-ci, l'ex-animatrice de Prodiges sur France 2 apparaît toute menue, les épaules dénudées et les cheveux relevés en chignon.

Marianne James (56 ans) a écrit en commentaire : "18 ans ! Je n'ai pas eu à me battre pour mes droits, pour vivre libre, pour m'assumer financièrement, pour choisir mes amoureux, pour exister en tant que femme et musicienne classique, pop et jazz. Merci les féministes d'avoir ouvert les voies, les lois, les esprits, la République, la démocratie ! #JourneeInternationaleDesFilles Et merci à tous les hommes féministes !!!! #respect"

Sur un autre cliché la représentant cette fois à l'âge de 11 ans, l'artiste a écrit : "J'ai eu le droit de jouer de la guitare (avec Tony Petrucciani), j'ai eu le droit de faire de la danse, de la chorale, du théâtre, de m'instruire, de me cultiver, de m'habiller comme je le souhaitais, de me maquiller, le droit de faire du sport (15 jours de rugby dans la vie, au premier plaquage j'ai décroché), j'ai eu le droit d'ouvrir tous les livres que je voulais, j'ai eu le droit d'aimer, je suis née dans une démocratie... J'en ai eu de la chance !!!!"

Côté actualité, nous retrouverons prochainement Marianne James sur M6 en tant que nouvelle jurée d'Incroyable Talent aux côtés d'Hélène Ségara et d'Éric Antoine. Rendez-vous le 30 octobre prochain pour la découvrir en prime time dans ce nouveau rôle.