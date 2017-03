Marie-Agnès Gillot : La danseuse contemporaine décorée devant son fils Paul

C'est devant son fils Paul que Marie-Agnès Gillot a reçu les insignes de chevalier de l'Ordre national de la Légion d'honneur au ministère de la Culture et de la Communication à Paris, ce mercredi 15 mars. Une décoration qui vient récompenser près de trente ans d'une incroyable carrière de danseuse et de chorégraphe.

Depuis qu'elle a chaussé les pointes pour la première fois, Marie-Agnès Gillot, aujourd'hui âgée de 41 ans, a connu bien des difficultés mais elle n'a jamais perdu de vue ses objectifs ni sa passion. Atteinte d'une scoliose lorsqu'elle était enfant, elle a dû porter un corset qu'elle n'enlevait que quelques heures par jour pour pouvoir danser et intégrer l'Opéra de Paris.

Ce qu'elle fait en 1989 avant de rapidement gravir les échelons. À tout juste 24 ans, elle est nommée première danseuse puis finalement étoile de l'Opéra de Paris, la première danseuse à avoir jamais été nommée à l'issue d'une épreuve de danse contemporaine.

Marie-Agnès Gillot bouleverse les codes avec toujours beaucoup de virtuosité. Après un passage sur les planches, ainsi qu'à la télévision, la danseuse tombe enceinte mais ne perd pas de temps pour revenir sur le devant de la scène, juste après son congé maternité.

Son fils Paul, aujourd'hui âgé de 3 ans, peut être plus que fier de cette maman exemplaire et toujours très engagée. Marraine de l'association La Chaîne de l'espoir, elle s'était impliquée auprès des Enfoirés l'année dernière et soutient le projet Iccarre, qui a pour objectif d'alléger le traitement et d'améliorer le confort des patients séropositifs.

Pas étonnant donc que le grand chancelier et le grand maître aient choisi de lui décerner la plus haute décoration honorifique française, sous les yeux de la ministre Audrey Azoula, du styliste Haider Ackermann, de la chanteuse Marianne Faithfull ainsi que de la photographe Dominique Issermann, du comédien Michaël Youn et de l'ex-femme de Coluche Véronique Colucci.

Coline Chavaroche