Marie-Ange Casalta et son mari : Passionnés et prêts pour la Coupe du Monde !

J-2 avant le début de la Coupe du Monde de foot ! Marie-Ange Casalta a célébré son coup d'envoi imminent lundi soir, près de la tour Eiffel. Son mari Romuald Boulanger, Harry Roselmack et Jérôme Anthony étaient également de la partie.

C'est au cours d'une soirée baby-foot, en collaboration avec la marque Eleven Paris, que Marie-Ange Casalta et ses deux confrères se sont retrouvés ! Ils ont été invités par Éric Rajaud (directeur général de l'hôtel Mercure Tour Eiffel) et Didier Audebert (président de LET ME SEE SAS) à fêter, sur le thème du Mondial 2018 en Russie, les deux ans du Jardin, le restaurant du Mercure Tour Eiffel.

Les convives ont testé leurs réflexes au baby-foot et tenu une réplique du trophée de la Coupe du Monde, espérant par là porter bonheur à l'équipe de France qui entrera en compétition ce samedi 16 juin. Comme Marie-Ange Casalta et Romuald Boulanger, Harry Roselmack, Jérôme Anthony (qui a également interprété certaines chansons de son album en préparation) et le comédien Philippe Caroit se sont rendus au Mercure.

Pierre-Jean Chalençon (de l'émission "Affaire conclue" sur France 2), les comédiennes Dounia Coesens et Emmanuelle Boidron ainsi qu'Elizabeth Tchoungui complétaient la liste d'invités.

Toujours inspirée par la Coupe du Monde, Eleven Paris a récemment lancé une nouvelle collection de maillots.