Marie-Ange Casta face à Juliette Binoche qui n'est pas "Celle que vous croyez"

Pour sa nouvelle réalisation, Safy Nebbou a radicalement changé d'univers par rapport à son précédent film, Dans les forêts de Sibérie. Avec Celle que vous croyez, il explore la frontière trouble entre réalité et fantasme virtuel dans les relations sociales. Devant sa caméra, Juliette Binoche s'est glissée dans la peau d'une quinquagénaire qui se fait passer sur les réseaux sociaux pour une jeune femme et tombe réellement amoureuse d'un garçon dans la vingtaine, incarné par François Civil. Marie-Ange Casta, Guillaume Gouix, Jules Houplain et le musicien Ibrahim Maalouf qui a signé la bande originale étaient au côté du cinéaste et de l'actrice principale lors de l'avant-première du film à Paris le 26 février 2019.