Marie-Ange Casta, plus mature : "La naissance de ma fille y est pour beaucoup"

"Belle et cash" ! C'est ainsi que Cosmopolitan a titré son interview de Marie-Ange Casta, illustrée d'une photo prise par Fred Meylan. La jeune femme est la "VIP" du numéro de février 2017 du magazine français. Dans son entretien, Marie-Ange parle de ses débuts de mannequin et d'actrice et des inévitables comparaisons avec Laetitia Casta dont elle a fait l'objet.

"Les gens savent être méchants et cassants. Mais aujourd'hui, c'est fini. Je m'en fous, je suis passée à autre chose", explique la petite soeur de l'actrice et top model. Elle se confie également sur une autre personne importante de sa vie, son premier et pour l'instant unique enfant, la petite Caroline (3 ans). Sa naissance l'a rendue "plus mature".

"Jusque-là, je me contentais de ma petite personne, je ne posais pas forcément les bonnes questions, j'étais le centre de mon monde. Le fait de me mettre entre parenthèses le temps de la grossesse m'a permis d'oublier pour mieux me redécouvrir. (...) Je ne l'ai partagée avec personne et j'en ai profité à fond", révèle Marie-Ange Casta, récemment vue au dîner annuel de l'association AEM, Un avenir pour les enfants du monde.

"Je ne me serais jamais crue capable d'aller travailler en n'ayant dormi que quelques heures, de faire autant de choses dans une même journée sans râler. Bravo à moi et toutes les autres mamans !", ajoute la jeune maman.

Retrouvez son interview en intégralité dans le nouveau Cosmopolitan, en kiosques ce mercredi 4 janvier.