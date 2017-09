Marie-Anne Chazel : Sa fille Margot Clavier face à "des situations difficiles"

Actrice des Bronzés, Les Visiteurs ou encore Le père Noël est une ordure, Marie-Anne Chazel est une des actrices – et une des voix – les plus populaires de la comédie française depuis trois décennies. Samedi 9 septembre, c'est elle qui ouvrait la saison 2017-2018 de Thé ou café sur France 2.

Face à Catherine Ceylac, l'actrice de 65 ans s'est largement épanchée sur sa jeunesse, son rapport au métier, mais également sur sa fille Margot. Aujourd'hui âgée de 34 ans, celle qui est née des amours de l'actrice avec Christian Clavier vit loin de ses parents et de leur célébrité. En effet, elle a choisi de vivre cachée et n'apparaît jamais lors d'événement publics. D'ailleurs, rares sont ceux capables de reconnaître dans la rue Margot Clavier.

"Elle travaille dans l'humanitaire, elle va dans des pays très lointains, très difficiles", a confié sa mère, visiblement bluffée puisqu'elle se dit "totalement en admiration de ses choix de vie", mais aussi "du courage qu'elle a pour faire ce qu'elle fait et des situations très difficiles qu'elle affronte".

Marie-Anne Chazel, qui parle rarement de sa fille dans les médias, l'avait notamment évoqué en 2009 avec des propos qu'elle avait à nouveau tenu devant Catherine Ceylac. "Ma fille a certainement des choses à me reprocher, avouait-elle à Femme Actuelle. J'avais un métier qui fait que je n'étais pas là tout le temps. Elle était souvent seule. Je n'ai pas pu être aussi présente qu'elle l'aurait peut-être souhaité. Elle ne me l'a pas reproché, mais elle a peut-être eu envie de le faire... Et elle aurait peut-être dû !" .

La comédienne du Splendid est actuellement au Théâtre de la Michodière à Paris dans la pièce Tant qu'il y a de l'amour, et ce samedi 9 septembre sur C8 dans Retrouvailles.