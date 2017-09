Marie-Anne Chazel, son ex Christian Clavier: "Il m'a demandée 2 fois en mariage"

Le couple et ses tourments étant au coeur de sa pièce de théâtre, Tant qu'il y a de l'amour, Marie-Anne Chazel ne peut échapper aux questions sur le sujet dans son interview avec Faustine Bollaert pour Femme actuelle. Dans le cadre détendu d'un goûter (au menu, une pavlova aux fruits rouges), l'actrice a notamment répondu à des questions sur le mariage...

Inoubliable Gigi (Les Bronzés), Zézette (Le Père Noël est une ordure) et Ginette (Les Visiteurs), Marie-Anne Chazel a dans tous ces films donné la réplique à Christian Clavier. Couple de cinéma, ils formaient également un couple à la ville pendant trente ans, du début des années 1970 à 2001 et ont eu une fille, Margot (33 ans). Malgré la durée de leur relation, ils n'ont jamais été mariés : "Non je ne l'ai jamais été. Christian [Clavier] m'a demandée deux fois en mariage, j'ai à chaque fois dit non. Ce que je voyais du mariage ne me donnait pas envie. Les gens n'étaient pas forcément ensemble pour les bonnes raisons." Le tandem s'est séparé et chacun s'est reconstruit, réussissant avec le temps à conserver une belle amitié.

Aujourd'hui, elle est amoureuse de l'homme d'affaires Philippe Raffard. Songe-t-elle avec lui à dire oui devant le maire ? "Cela va faire dix ans que je suis avec un homme que j'adore... Vous voulez que je me marie ? Vous avez raison. Un jour, il faudra que j'essaie."

Heureuse avec son bien-aimé, elle l'est aussi avec sa fille Margot Clavier dont elle admire l'indépendance et l'engagement dans l'humanitaire, loin des strass du show business et des "filles de" qui se lancent dans la même carrière que leurs parents. Marie-Anne Chazel est aussi une mamie par alliance aux anges : "Je suis la belle-grand-mère d'une petite Carmen, une merveille, une beauté, un amour ! Elle vient d'avoir 8 mois et elle est très dégourdie."

