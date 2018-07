Marie-Chantal de Grèce choquée : Son fils Odysseas a fait un choc anaphylactique

Comme tous ses compatriotes et comme tous les amoureux de la Grèce qui ont actuellement le regard tourné vers le pays, en proie à des incendies dévastateurs qui ont fait 87 morts d'après le dernier bilan, la princesse Marie-Chantal est attristée par la catastrophe. Alors que sa famille savoure de douces vacances au large, elle adressait d'ailleurs cette semaine ses pensées, ses prières et ses condoléances, via une image de l'Acropole surplombée d'une épaisse fumée, à ceux qui ont été directement touchés.

Quelques jours plus tôt, le 11 juillet 2018, c'est une inquiétude toute personnelle que l'épouse du prince Pavlos, diadoque (prince héritier) de Grèce, partageait par le biais de son blog simplement baptisé Marie-Chantal, sur lequel elle livre des échos de sa vie d'entrepreneuse, à la tête d'une marque de vêtements et accessoires pour enfants à succès qui porte également son prénom, et de maman de cinq : Maria-Olympia, qui vient de fêter ses 22 ans, Constantine-Alexios, 19 ans, Achileas-Andreas, bientôt 18 ans, Odysseas-Kimon, 13 ans, et Aristidis-Stavros, 10 ans. Une joyeuse fratrie qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux grâce aux publications des uns et des autres (la mère de famille n'étant pas la dernière, loin s'en faut) et qui a dernièrement connu une belle frayeur, lorsqu'Odysseas a été victime d'un choc anaphylactique.

La princesse Marie-Chantal, ressentant le besoin de partager cette mauvaise expérience et la panique dont elle a été saisie, raconte : "Mon fils de 13 ans, Odysseas, a fait une grave réaction allergique à quelque chose qu'il a mangée. Cela s'est passé si vite et, j'ai beau me faire forte d'être l'experte santé de la famille, cela m'a pris complètement par surprise, étant donné qu'au vu de tous ses symptômes je n'ai à aucun moment pensé qu'il allait faire un choc anaphylactique", commence-t-elle.

Ses lèvres viraient au violet...

Puis, après avoir évoqué son intérêt pour les allergies alimentaires et leurs causes ainsi que des discussions à ce sujet avec des amis qui y ont déjà été confrontés, dont une très approfondie le jour même de l'incident, elle poursuit et relate en détails : "Quand nous sommes rentrés à la maison, nous avons décidé de commander des sushis dans un restaurant bien connu. Littéralement trois minutes après avoir fin la boîte de sushis - des California rolls -, Ody s'est plaint de douleurs d'estomac et a commencé à tousser sans pouvoir s'arrêter. Et presque simultanément, sa respiration s'est mise à siffler immédiatement. Je n'ai pas fait le rapprochement sur le moment parce que je pensais que ça sifflait à cause du mauvais rhume des fois en Angleterre [la famille vit à Londres, NDLR] cet été. Je me sens nulle parce que mon cerveau n'arrivait pas à assembler les pièces du puzzle. Il continuait à tousser et expectorait pas mal de glaires. C'est alors que mon mari a appelé le médecin. Odysseas n'arrivait pas vraiment à expliquer ce qu'il ressentait et je lui ai demandé plusieurs fois s'il avait l'impression qu'il n'avait pas assez d'air qui rentrait. Environ 5 minutes passent tandis que mon mari explique les symptômes au docteur, au téléphone. Son visage commençait alors à devenir rouge, une éruption cutanée s'était manifestée et ses lèvres viraient au violet. C'est là qu'on a décidé de l'emmener au plus vite aux urgences. Trois minutes après notre arrivée, dès le premier examen, il a été placé dans une chambre, pesé, et on lui a donné de l'hydrocortisone en intraveineuse, on lui a fait une injection de chlorphenamine, on lui a administré une dose d'adrénaline et dix bouffées de Ventoline pour soulager ses difficultés respiratoires, puis un antihistaminique. Il a repris des couleurs instantanément."

Tout cela s'est déroulé dans un laps de temps de 30 minutes. "Je préfère ne pas penser à ce qui aurait pu se passer si cela avait duré plus longtemps", remarque la princesse Marie-Chantal. Heureusement, tout s'est bien terminé et l'épouse du prince Pavlos en profite pour dispenser ses conseils à ses lecteurs pour le cas où ils se trouveraient face à une telle situation, listant les symptômes pouvant indiquer un choc anaphylactique et donnant toute une série de gestes pour réagir vite. "Ody doit maintenant garder avec lui en permanence deux auto-injecteurs d'adrénaline, c'est important d'avoir deux stylos injecteurs (si l'un est périmé ou ne fonctionne pas)", conclut-elle, soulagée. Les vacances peuvent continuer sereinement.