Marie-Christine (Tout le monde veut prendre sa place), une championne "lessivée"

Début octobre 2018, Marie-Christine devenait la plus grande championne de l'histoire des jeux télévisés en France (et dans le monde !) en longévité grâce à son incroyable parcours dans Tout le monde veut prendre sa place animé par Nagui sur France 2.

Celle qui, à ce jour, a accumulé 194 victoires et remporté 195 100 euros de gains a confié à nos confrères du magazine Télé Loisirs qu'elle était ravie de ce nouveau record... même si elle ne l'a pas vu venir : "Avant que vous me parliez de ce record du monde, j'ignorais que cela pouvait être un objectif. Mais, en fait, ça ne me touche pas plus que ça. L'important pour moi, c'est surtout de montrer qu'une femme peut arriver première dans un jeu."

Qu'on se le dise, la sympathique mère de famille qui compte bien rembourser son crédit immobilier et gâter ses enfants grâce à son pactole a nullement l'intention de céder sa place facilement... même si elle reconnaît une certaine fatigue. "Quand on fait une semaine complète de tournage, je suis lessivée. On tourne cinq émissions par jour, parfois sept. Chez moi, je me pose sur mon canapé et je peux m'endormir assise. C'est la première fois que ça m'arrive. Il y a la fatigue physique, mais l'épuisement mental compte aussi. À la fin de la journée, j'ai l'impression d'être passée sous un rouleau compresseur", a-t-elle reconnu malgré sa grande motivation.

