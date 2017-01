Marie Drucker, Jean-Luc Reichmann... Supporters amoureux des Experts

La première demi-finale des 25e championnats du monde de handball a attiré du monde, au point que la salle flambant neuve de l'AccorHotels Arena, à Paris, était comble.

Passionnés de sport ou non, les spectateurs se sont laissé transporter par la ferveur des Experts qui se sont facilement imposés contre la Slovénie, décrochant ainsi leur billet pour la finale qui se jouera dimanche prochain contre le vainqueur de l'autre demi-finale, Norvège-Croatie. Parmi les personnalités présentes dans les tribunes de l'arène parisienne, de nombreux couples.

La charmante Marie Drucker a été aperçue avec son compagnon Mathias Vicherat, avec qui elle a eu en avril 2015 un petit garçon qu'ils ont prénommé Jean. Passionnés par le match de l'équipe de France, les amoureux ont également échangé des gestes complices. Actuel directeur de cabinet d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris, Mathias Vicherat n'a pas souhaité quitter son costume-cravate pour enfiler une tenue plus décontractée et plus adéquate pour l'événement. L'élégance en toute circonstance.

Malheureusement contraint de vivre le match depuis les gradins pour cause de blessure synonyme de forfait, Luka Karabatic – petit frère de Nikola Karabatic et membre de l'équipe de France – a assisté à la victoire de ses coéquipiers en compagnie de sa chère et tendre, Jeny Priez. En couple avec l'ancienne coanimatrice du Mag de NRJ 12, le sportif de 28 ans l'a récemment appelée sa "reine" à l'occasion de son anniversaire.

Jean-Luc Reichmann, le passionné

Fervent supporter des Experts depuis le début de la compétition, Jean-Luc Reichmann n'aurait loupé cette demi-finale sous aucun prétexte. Accompagné de sa femme Nathalie, l'animateur des 12 Coups de midi a eu le privilège de pouvoir rencontrer Luka Karabatic comme l'atteste la photo postée sur sa page Facebook.

Preuve que Jean-Luc Reichmann est un véritable passionné de handball, il n'a pas hésité à organiser son emploi du temps plusieurs mois à l'avance pour vivre à fond les championnats du monde. "Là, pour le Mondial en France, ça fait six mois que j'ai organisé mes tournages en fonction du calendrier des Bleus. C'est plus que de l'amour, c'est de la passion", a-t-il dernièrement révélé lors d'une interview accordée au Parisien. Aucun doute qu'il a déjà pris ses places pour la finale de dimanche !

Olivia Maunoury