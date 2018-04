Marie Drucker maman : Ce que la maternité a changé à sa vie

Le 1er avril 2015, Marie Drucker donnait naissance à son fils Jean, né de sa relation avec Mathias Vicherat. Une naissance qui a bouleversé sa vie. Elle s'est épanchée sur ce grand bonheur auprès de nos confrères de Gala.

"La maternité change... tout. Et bien plus en profondeur que ce que l'on pense", a dans un premier temps admis la belle brune de 43 ans. Puis, après avoir confié que c'était là le message qu'elle avait voulu faire passer dans le livre Maman pour le meilleur et pour le reste (éditions Fayard) qu'elle a écrit avec Sidonie Bonnec, elle a précisé : "Donner la vie change notre rapport au monde, à notre propre enfance, notre vision du couple, de la famille... Et – forcément ! – cela déclenche aussi des angoisses nouvelles. Des plus basiques – comme la peur de mal faire ou, pire, l'obsession de bien faire – aux plus pesantes – comme la peur de la maladie ou de la mort. Il faut simplement les accepter, les apprivoiser pour ne pas qu'elles deviennent handicapantes. (...) Bref, devenir parents, c'est renoncer à beaucoup de projections et de fantasmes !"

Des déclarations qui devraient toucher les mamans qui la suivent de près.