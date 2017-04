Marie et Joachim de Danemark : Ravis au parc d'attractions avec Henrik et Athena

Discrets depuis le début de l'année 2017, le prince Joachim et la princesse Marie de Danemark se sont dernièrement rappelés à notre bon souvenir : mis à contribution fin mars, quelques jours après leur déplacement en Allemagne pour les obsèques du prince Richard, à l'occasion de la visite officielle à Copenhague du roi Philippe et de la reine Mathilde de Belgique, le couple princier réapparaissait dans la foulée dans un populaire parc d'attractions, avec ses enfants.

Rares en public, le jeune prince Henrik, 7 ans, et sa soeur la princesse Athena, 5 ans, accompagnaient en effet leurs parents pour cette inauguration des plus divertissantes, jeudi 30 mars : le parc d'attractions Bakken, l'un des plus vieux au monde encore en activité plus de quatre siècles après sa création en 1583, ouvrait ses portes pour la saison 2017.

Situé dans la forêt de Dyrehaven - où est disputée chaque année la chasse Hubertus que la famille royale ne manque jamais d'observer - sur la commune de Gentofte, le parc de loisirs, qui a entériné sa vocation au XVIIe siècle sous l'impulsion du roi Christian V, propose 34 attractions. Après avoir fait tourner, très amusés, une clé géante dans la serrure du portail du parc et emprunté une calèche pour aller jusqu'au coeur du parc, Henrik et Athena ont pu en essayer quelques-unes dans des conditions privilégiées, sans visiteurs et donc sans file d'attente.

Malgré la météo pluvieuse, Joachim, Marie et leurs enfants ont adoré leur tour de montagnes russes avant de se régaler de gâteaux dans un décor reconstituant la cuisine d'un fameux programme télé, Matador. "C'est comme cela que j'ai appris à parler danois", a remarqué la princesse Marie, d'origine française, en évoquant la série en question, un soap à la sauce scandinave centré sur la rivalité entre deux puissantes familles.

Deux jours plus tard, le couple princier et ses deux enfants assistaient au palais Christian IX, à Copenhague, à la confirmation du prince Felix, issu du premier mariage du prince Joachim.