Marie Fugain divorcée : C'est fini avec le chanteur Richard Charest

Depuis le 19 septembre, Marie Fugain monte sur la scène de la Comédie Caumartin pour la pièce Bouquet final. À cette occasion, la fille aînée de Michel et Stéphanie Fugain a accordé une interview à Télé 7 Jours dans laquelle on apprend la fin de son mariage avec le chanteur québécois, naturalisé français, Richard Charest.

Après quatre ans au Québec, Marie Fugain est de retour en France et remonte sur scène. Nos confrères écrivent qu'elle est désormais divorcée du père de ses deux fils, Elliot et Sam, âgé de 14 et 11 ans. La comédienne de 43 ans s'était mariée et avait donné naissance à son premier enfant peu de temps après la mort de sa petite soeur Laurette, emportée par la leucémie à 22 ans, en mai 2002. Avec Richard Charest, Marie Fugain a quitté la France pendant quatre ans. Dans Télé 7 Jours, elle raconte que ce fut comme "repartir à zéro".

Depuis dix jours, elle est donc à l'affiche de Bouquet final, une comédie de Vincent Azé et Raphaël Pottier, mise en scène par Olivier Macé. Marie Fugain donne la réplique à Xavier Berlioz, Emmanuelle Fernandez, Bartholomew Boutellis, Amélie Etasse (Scènes de ménages) et Sébastien Knafo. Ils interprètent une bande de copains qui organisent leur dernière soirée avant la fin du monde.

Marie Fugain, qui a publié un livre sur sa soeur, s'investit au côté de sa mère Stéphanie au sein de l'association Laurette Fugain qui milite pour les dons de sang, plaquettes, plasma ou moelle osseuse pour les malades de la leucémie. La troupe de Bouquet final se montre solidaire et les recettes de la représentation du 12 octobre seront reversés à l'association.

Par ailleurs, Michel Fugain s'est récemment expliqué sur l'absence de ses enfants Marie et Alexis (24 ans) à son mariage avec Sanda, en Corse, en 2014. Avec beaucoup de simplicité, le chanteur a confié à Ici Paris : "On a fait une cérémonie très simple, avec les gens qui était présents. Au début, mes enfants ont eu du mal à accepter ma séparation d'avec leur mère mais les choses se sont arrangées et ça va beaucoup mieux désormais. Pour mon plus grand plaisir, ils sont même devenus très proches des deux filles de Sanda."

Télé 7 Jours, en kiosques.