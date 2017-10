Marie Fugain réunit ses parents, Stéphanie et Michel, pour la défunte Laurette

Divorcé du chanteur Richard Charest, père de ses fils (Elliot et Sam, âgés de 14 et 11 ans), et après quatre ans passés au Canada, Marie Fugain (43 ans) retrouve les théâtres parisiens. Depuis le 19 septembre, à la Comédie Caumartin, dans le 9e arrondissement de Paris, elle joue Bouquet final. La représentation du jeudi 12 octobre était très spéciale à son coeur puisque toutes les recettes ont été reversées à l'Association Laurette Fugain, créée en hommage à sa petite soeur décédée d'une leucémie en 2002 à l'âge de 22 ans.

Stéphanie Fugain, sa mère et présidente de l'association, était bien sûr présente. Plus étonnant, son père Michel Fugain, qui vit en Corse avec sa nouvelle épouse Sanda, avait aussi fait le déplacement pour soutenir l'initiative de Marie et de la troupe qui l'entoure. Sur scène, dans cette comédie sur une bande de potes qui organise sa dernière fête avant la fin du monde, Marie donne la réplique à Amélie Etasse (Scènes de ménages), Xavier Berlioz, Emmanuelle Fernandez, Bartholomew Boutellis et Sebastien Knafo. Cette joyeuse troupe est mise en scène Olivier Macé dans cette pièce écrite par Vincent Azé et Raphaël Pottier. Et tout le monde a accepté d'être là et de jouer pour l'Association Laurette Fugain.

Dans la salle se trouvaient de nombreux spectateurs VIP comme l'ancien footballeur et comédien Frank Leboeuf, l'acteur Andy Cocq, les comédiennes Véronique Demonge, Christine Lemler et Véronique Genest, mais aussi Vincent Vitiello Anthony Dupray, Pierre Douglas et son épouse, Anne Richard et son compagnon Fabien Lecoeuvre. Ce dernier, spécialiste de la chanson de variétés, a d'ailleurs pris la pose au côté de Sabine Paturel et cette dernière auprès de Jean-Luc Lahaye, dont l'une des répliques, scandaleuses, a été coupé au montage de Stars 80, la suite. D'autres artistes étaient présents comme les révélations de The Voice Arcadian et Gwendal Marimoutou, vu depuis dans la comédie musicale Résiste. Ce dernier était accompagné de la chanteuse Anaïs Delva.

Des stars du petit écran étaient également dans la salle comme Séverine Ferrer et Alexandra Kazan, Philippe Risoli, Jérôme Anthony et Patrice Laffont. Enfin Stéphanie Fugain et la troupe de Bouquet Final pouvait compter sur la présence de Patrice Wilson, qui monte sur scène sous les traits de Zize, du vendredi au samedi à la Comédie Caumartin.

Pour soutenir l'Association Laurette Fugain qui lutte contre la leucémie, rendez-vous sur son site officiel.