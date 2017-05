Marie Garet (Secret Story 5) dévoile une photo d'elle enfant, elle a bien changé

Dimanche 16 mai, Marie Garet, ancienne gagnante de Secret Story de 29 ans, s'est saisie de son compte Instagram pour publier une photo d'elle enfant.

Sur le cliché, la célèbre participante des Anges de la télé-réalité doit avoir 8 ou 9 ans et pose aux côtés de sa mère, dans un déguisement de danseuse de flamenco. Une photo adorable sur laquelle on reconnaît à peine la candidate de télé-réalité tant elle a changé !

Il faut dire que Marie Garet s'est plusieurs fois laissée tenter par la chirurgie esthétique. Ce qui lui a valu récemment de nombreuses critiques. "Je ne suis pas du tout accro au bistouri. Je suis constamment en train de me justifier, je n'ai pas vraiment le choix. J'ai mis des photos de moi quand j'étais gamine pour bien montrer que c'est exactement le même visage, j'ai mis des photos de ma maman, de mon papa. On voit quand même d'où je viens et si, réellement j'avais fait de la chirurgie esthétique, je pense qu'on verrait la différence", avait-elle même déclaré en mars dernier, excédée. Sauf que là, on ne reconnaît pas Marie si facilement que ça...