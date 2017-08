Marie Garet (Secret Story 5) victime d'un accident ? Un proche témoigne...

Mardi 1er août 2017, Jeremstar affirmait que Marie Garet, grande gagnante de Secret Story 5, était en réanimation après un terrible accident de la route. Une information qu'elle a rapidement démentie sur les réseaux sociaux. "Je n'ai eu aucun accident, fausse information !!! Je vais très bien et je suis actuellement au travail ! Merci de ne pas véhiculer de fausses informations à mon sujet s'il vous plaît", a-t-elle assuré sur Twitter. Mais, depuis, Le Parisien a enquêté. Et d'après eux l'ex-habitante de la Maison des Secrets a bel et bien eu un accident de la route...

Ainsi, nos confrères indiquent qu'une jeune femme répondant au nom de Marie Garet a été hospitalisée dans le Gard et opérée d'un traumatisme crânien. Désormais "hors de danger", la jeune femme – qui souffrait également d'une fracture du bassin et de la mâchoire – est à l'heure actuelle toujours entourée de médecins au sein de l'établissement.

Si la candidate de télé-réalité clame que tout va "très bien" et qu'elle n'a pas été victime d'un accident de voiture, laissant croire que la personne hospitalisée n'est autre qu'un homonyme, il n'en serait rien. "Les dates de naissance concordent", précise Le Parisien. Plus encore, une source proche de la jeune femme a confirmé l'information à nos confrères. "C'est bien elle mais elle aurait préféré que cela ne sorte pas pour préserver sa tranquilité, qu'on n'essaye pas de la prendre en photo. Elle n'a tout simplement pas envie de se faire emmerder...", a alors confié la source.

De son côté, contactée par le quotidien, Marie Garet a campé sur ses positions, assurant que tout allait bien et qu'elle était "en train de travailler".