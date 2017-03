Marie Garet (Secret Story) accro à la chirurgie ? Son coup de gueule !

Marie Garet n'en peut plus des critiques sur son physique.

Nombreux sont les internautes qui l'accusent d'être accro à la chirurgie esthétique. Des allégations que la gagnante de Secret Story 5 a fermement démenties : "Je ne suis pas du tout accro au bistouri." Et pour le prouver, elle a plissé son front face caméra. "Je suis constamment en train de me justifier, je n'ai pas vraiment le choix. J'ai mis des photos de moi quand j'étais gamine pour bien montrer que c'est exactement le même visage, j'ai mis des photos de ma maman, de mon papa. On voit quand même d'où je viens et si, réellement j'avais fait de la chirurgie esthétique, je pense qu'on verrait la différence", a regretté Marie.

La jeune femme, persuadée que son ancien petit ami Geoffrey Croustillat est homosexuel, a toutefois admis avoir eu recours, il y a plusieurs années de cela, à la chirurgie esthétique pour augmenter sa poitrine et ses lèvres à l'aide d'injections d'acide hyaluronique. Après quoi, elle a supposé que son visage avait probablement changé à cause de l'appareil dentaire qu'elle a porté durant cinq ans : "C'est vrai que ça modifie le visage au niveau de la mâchoire. Je pense que ça l'a élargie (...). J'ai aussi tendance à changer de visage quand je suis fatiguée (...). Depuis l'âge de 30 ans, mon visage est moins enfantin qu'avant." Elle a enfin raconté qu'elle avait dû se faire opérer au niveau de l'arcade sourcilière il y a un an après s'être fait mordre par un chien.

Espérons pour la jeune femme que cette justification sera entendue par ses détracteurs. L'ex-candidate de La Villa des coeurs brisés n'a pas caché être affectée par les critiques : "Ce qui me blesse, c'est les attaques quotidiennes sur mon physique, dire que je suis un homme. Je trouve que ça ne se fait pas. Pourquoi blesser les gens comme ça ?"