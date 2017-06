Marie Gillain divine face au beau Agustin Galiana (Clem) à Monte-Carlo

Le 57e Festival de Télévision de Monte-Carlo bat son plein. Pour le deuxième jour du rendez-vous annuel consacré aux séries et au petit écran, les acteurs et actrices étaient nombreux à avoir fait le déplacement. La belle Marie Gillain, de la série Souviens-toi, a ébloui le beau Agustin Galiana alias Adrian dans la série Clem.

Nos chers voisins Joy Esther et Jean-Baptiste Shelmerdine étaient aussi présents, de même qu'une bonne partie du casting de Candice Renoir (Nathalie Boutefeu, Ali Marhyar, Cécile Bois, Anthony Anderson, Raphaël Lenglet et Yeelem Jappain) et Thibault de Montalembert de la série Dix Pour Cent.

Les stars de Scènes de ménage (Amélie Etasse, Loup-Denis Elion, Marion Game, David Mora et sa partenaire Anne-Elisabeth Blateau, Gérard Hernandez) avaient aussi fait le déplacement, à l'instar du casting de Kaboul Kitchen (Karina Testa, Simon Abkarian, Stéphanie Pasterkamp et Fayçal Azizi) et celui d'En Famille (Axel Huet, Charlie Bruneau, Yves Pignot, Marie Vincent, Jeanne Savary). Ralph Ineson, Patrick Heusinger, Cara Theobold, Angel Bonanni, Stana Katic et Neil Jackson de la série Absentia étaient aussi sur place. Ils ont retrouvé Justin Hartley de la série This Is Us ainsi que les vedettes de Versailles : Elisa Lasowski, Alexander Vlahos, George Blagden, Anna Brewster.

Pour clore cette belle journée, quoi de mieux qu'une Series Party ? Anne Decis, Jérôme Bertin, et Marie Réache de Plus belle la vie, ont retrouvé à cette soirée l'ex de Lorie Pester, Philippe Bas ainsi que Jean-Hugues Anglade et Caterina Murino, la James Bond Girl du film Casino Royal. Cara Theobold (Downtown Abbey) comptait aussi parmi les invités, de même que la belle Bo Derek, venue avec son compagnon John Corbett, Josh Henderson qui a joué dans Desperate Housewives et Dallas ou encore Darin Brooks alias Max Brady dans Des jours et des vies et sa compagne Kelly Kruger. Le cast du feuilleton Amour, Gloire et Beauté (Darin Brooks, Rome Flynn, Reign Edwards, Heather Tom, Katherine Kelly Lang, Pierson Fode, Don Diamont et Jacqueline McInnes Wood) ont aussi profité de l'événement.

Coline Chavaroche