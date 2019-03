Marie Gillain, Hapsatou Sy : Elles fêtent la Journée des femmes avec style !

Exclusif - Marie Gillain (égerie de la première collection de Maison 123) à la soirée d'inauguration du pop up store de Maison 123 à l'occasion de la journée internationale de la Femme, à Paris, France, le 7 mars 2019. Rebaptisée Maison 123 après avoir porté le nom 1.2.3 pendant 35 ans, l'enseigne de mode du groupe Etamr. A l’occasion de la Journée des droits des femmes, elle dévoile une collection capsule réalisée avec Marie Guillard, et ouvre un magasin éphémère pop-up store situé 23 rue du Pont-aux-Choux, dans le Marais du 8 au 24 mars. Les pièces de cette collection capsule comportant deux t-shirts, deux sweats et un tote-bag fabriqués en coton biologique. Les bénéfices de la vente de cette collection seront reversés à la Fondation des Femmes, qui aide les femmes victimes de violences en France à accéder à un soutien moral, financier et juridique. © Rachid Bellak/Bestimage